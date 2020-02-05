Ташкент, , 11:47 — REGNUM Высокая стоимость билетов на авиаперевозки в Узбекистане возникла из-за полного отсутствия конкуренции на рынке, сообщили 5 февраля в пресс-службе АО Uzbekistan airways.

В компании пообещали, что в 2020 году на рынке авиаперевозок возникнут кардинальные перемены. «Мы надеемся, что в результате ускоренных реформ 2020 год станет переломным годом в развитии авиационной отрасли», — говорится в сообщении.

В Uzbekistan airways уточнили, что количество иностранных авиакомпаний на рынке за последние три года выросло на 35%, до 23, количество обслуживаемых рейсов — на 19%, до 25 877, число пассажиров — на 67%, до 6,5 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев раскритиковал руководство АО Uzbekistan Airways и АО Uzbekistan Airports за неспособность организовать самостоятельную деятельность предприятий.

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