Якутск, , 11:46 — REGNUM Власти Якутии — минздрав региона, депутаты «Единой России» — публично утверждают, что дефицита медицинских масок нет. Однако СМИ опровергают это утверждение.

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ИА СахаДей, провело исследование в аптеках республиканской столицы Якутска.

В аптеках города журналистам сообщали, что: маски закончились, даже несмотря на то, что были введены ограничения продаж, не более 5 штук в одни руки, что масок нет даже у поставщиков.

В одной из аптек маски продавали по 90 рублей за штуку, но их все равно раскупили, даже за такую цену.

При этом власти Якутии сообщили, что в продажу дополнительно введены 83 тыс. масок. Также сообщается, что в правительстве региона намерены обсудить ценообразование на медицинские товары первой необходимости в связи как с угрозой коронавируса, так и распространением гриппа и ОРВИ.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Якутии утверждают, все вопросы, связанные с угрозой коронавируса, находятся на особом контроле.