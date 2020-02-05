Москва, , 11:43 — REGNUM В Московском зоопарке у собак кустарниковой породы впервые родилось трое щенков. Об этом сообщается на официальном портале мэра Москвы.

Отмечено, что в одном помёте родилось трое щенков. Пока большую часть времени они проводят в отапливаемом домике, поэтому посетители ещё не могут из увидеть. Посмотреть на щенков станет возможно во второй половине февраля — к тому времени их начнут выпускать на территорию открытого вольера на старой территории зоосада.

В сообщении указано, что естественная среда обитания этих животных сильно отличается от характерного для столицы климата. Кустарниковые собаки живут в тропических лесах и саваннах Латинской Америки. Своему названию они обязаны умению ловко передвигаться в густых зарослях и кустарниках.

Порода собак является редкой и занесена в Красную книгу в категории «Близкий к уязвимому положению». При этом на протяжении последних лет численность их популяции снижается.

«Нашим специалистам удалось сформировать пару животных и получить потомство всего за два года. Это сравнительно короткий срок, так как обычно кустарниковые собаки долго привыкают друг к другу», — отметила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Также она выразила надежду, что щенки кустарниковых собак будут появляться в столичном зоопарке и в будущем, что позволит внести вклад в создание резервной популяции этого вида.

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