Нью-Йорк, США, , 11:42 — REGNUM Rockstar Games пообещала исправить проблему с исчезновением животных в игре Red Dead Online. Об этом 4 февраля представители компании сообщили на своей странице в Twitter.

https://twitter.com/RockstarSupport/status/1224443008646410240

Многие игроки заметили, что из Red Dead Online начали пропадать целые популяции животных. По одной из версий, в этом виноваты сами геймеры — они убивают слишком много диких зверей, а алгоритм автоматической генерации не успевают создавать новых.

Напомним, Red Dead Online — это многопользовательская версия игры Red Dead Redemption 2. Она вышла 27 ноября 2018 года.

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