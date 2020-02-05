Пермь, , 11:42 — REGNUM В Пермском крае из-за всплеска заболеваемости и во избежание дальнейшего распространения ОРВИ и гриппа на карантин закрыты все образовательные организации в восьми муниципальных образованиях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по Прикамью.

Аудиторные занятия отменили в школах Чайковского, Чернушинского, Краснокамского, Октябрьского, Осинского, Еловского, Уинского, а также Сивинского районов.

Результаты анализа эпидситуации за период с 27 января по 2 февраля свидетельствуют о росте заболеваемости. Среди школьников от семи до 14 лет пороговый уровень превышен на 44,3%.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что в Перми основания для объявления карантина во всех школах отсутствуют.

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