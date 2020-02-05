Москва, , 11:41 — REGNUM Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, предполагающий повышение штрафов за продажу насвая и снюса, передает корреспондент ИА REGNUM 5 февраля.

Законопроектом предлагается значительно увеличить административные штрафы за продажу снюса и насвая, причем независимо от того, кому осуществляется продажа — взрослому или несовершеннолетнему: для граждан штрафы составят от 15 тыс. до 20 тыс. рублей, для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 100 тыс. до 150 тыс. рублей.

Законопроект будет доработан ко второму чтению. Продажа несовершеннолетнему табачной продукции или табачных изделий характеризуется не меньшей степенью общественной опасности, чем продажа насвая и снюса, отметил глава комитета Госдумы Павел Крашенинников («Единая Россия»), ко второму чтению было бы целесообразно обсудить вопрос о соотнесении размеров штрафов для граждан за указанные правонарушения.

Торговля жевательным табаком (насваем) и сосательным табаком (снюсом) на территории Российской Федерации законодательно запрещена.