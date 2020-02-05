Черкесск, , 11:39 — REGNUM Торжественные шествия планируется провести в Карачаево-Черкесии (КЧР) ко Дню Победы во дворах участников Великой Отечественной войны, которые не смогут посетить праздничные мероприятия. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы и правительства республики по итогам заседания оргкомитета по вопросу подготовки и проведения в регионе празднования 75-летия Победы.

«Руководитель КЧР [Рашид Темрезов] предложил провести торжественные шествия, своего рода мини-парады, во дворах тех участников войны, которые в силу возраста и других причин не смогут принять участие в торжествах. К данной работе должны быть подключены и патриотические организации республики», — сказано в сообщении.

Глава региона также предложил на доме каждого ветерана или двери квартиры закрепить Красную звезду, например, со словами «Спасибо за Победу!».

Кроме того, Рашид Темрезов обратил внимание членов правительства республики на усиление военно-патриотической работы с молодежью. Помимо различных форматов работы с детьми, подростками и студентами на тему роли советских солдат в Победе над фашизмом, он поручил организовать экскурсии для школьников по местам боевой славы, в том числе по Музею-памятнику защитникам перевалов Кавказа в Великой Отечественной войне.

Глава Карачаево-Черкесии также поручил проверить состояние всех мемориальных памятников и воинских обелисков, расположенных на территории республики и при необходимости провести ремонтные работы и благоустройство прилегающих территорий. В регионе также планируется организовать акцию по высадке деревьев по официальному числу фронтовиков из КЧР, погибших в ходе войны.

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