Пекин, , 11:38 — REGNUM Робота, который будет предназначен для сбора анализов у заболевших пневмонией нового типа, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV, разрабатывает при содействии Шэньянского института автоматизации компания Siasun, являющейся ведущим производителем роботов в Китае. Об этом 5 февраля сообщает агентство «Синьхуа».

По данным источника, создаваемый робот должен будет принять на себя часть функций медсестёр, которые подвергают себя риску заражения, общаясь с пациентами, у которых может быть пневмония нового типа.

При этом предполагается, что новейшие технологии в данном случае позволят существенно упростить и ускорить проверку на наличие в организме пациента инфекции.

Также известно, что данный проект курируется Академией наук Китая и несколькими государственными ведомствами. По мысли создателей, новый робот с помощью гибкой механизированной руки будет помещать марлевый тампон в ротовую полость пациента, с помощью чего врачи получат образец слюны абсолютно безопасным способом.

Кроме этого, высказывается предположение, что такая технология позволит максимальным способом сократить количество случаев заражения медицинского персонала.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что свыше 600 человек в Хабаровском крае с момента начала эпидемии коронавируса в Китае прошли проверку на выявление опасной болезни.