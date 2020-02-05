Мельбурн, Австралия, , 11:33 — REGNUM Популярная мобильная игра Florence выйдет на PC и Nintendo Switch 13 февраля 2020 года. Об этом сообщалось 4 февраля в ролике на YouTube-канале компании Annapurna Interactive.

Florence — это приключенческая игра о жизни молодой виолончелистки. В 2018 и 2019 году она завоевала несколько наград «игра года».

Релиз Florence на iOS и Android состоялся 14 февраля 2018 года. PC-версия проекта будет доступна в магазинах Steam, GOG и Mac App Store.

Читайте ранее в этом сюжете: Авторы Pathfinder: Kingmaker собрали нужную сумму на разработку новой игры