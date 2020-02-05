Уфа, , 11:35 — REGNUM Пятерых местных жителей в Башкирии обвиняют в мошенничестве с землями на сумму почти 20 млн рублей. Об этом 5 февраля сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Так, в 2013 году администрация г. Нефтекамск выделила мужчине два земельных участка под строительство физкультурно-оздоровительных центров. Через несколько месяцев, по версии следствия, вместо строительства центров местный житель, в нарушение российского законодательства, переуступил право аренды земли некоммерческому товариществу, которое он учредил совместно со своими приятелями.

После этого, земли были размежеваны на 63 мелких участка площадью порядка 12 соток и поделены между членами товарищества. Некоторые участки были проданы другим гражданам и застроены.

При этом обвиняемые представлялись кадастровыми агентами и сообщали покупателям о том, что якобы эти земли можно оформить в собственность и строить на них капитальные жилые дома. Граждане платили обвиняемым от 200 тысяч до одного миллиона рублей.

Отмечается, что в результате противоправных действий обвиняемых пострадали 15 человек, которым причинен ущерб в общей сумме свыше 9,6 млн рублей.

Прокуратура Башкирии потребовала через суд признать эти сделки недействительными. Верховный суд Башкирии согласился с доводами прокуратуры и удовлетворил иск. В настоящий момент земля возвращена муниципалитету.

Кроме этого, трех мужчин из этой группы обвиняют в хищении свыше 10,3 млн рублей, которые им передали шесть покупателей за землю под строительство многоквартирных домов с торгово-офисными помещениями. Данный земельный участок не мог быть передан покупателям, так как предоставлялся в аренду организации для возведения на нем социального объекта.

Сообщается, что и этот земельный участок был возвращен в муниципальную собственность. По данным фактам было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.ч. 2,3,4 ст. 159 УК РФ.

Отмечается, что свою вину фигуранты уголовного дела не признали.

Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

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