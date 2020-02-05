Москва, , 11:27 — REGNUM Компания Owlcat Games запустила краудфандинговую кампанию по сбору средств на разработку игры Pathfinder: Wrath of the Righteous. Об этом 5 февраля сообщает «Мир Фантастики».

Необходимую сумму на разработку игры ($300 тыс.) разработчикам удалось собрать менее, чем за сутки. Релиз Pathfinder: Wrath of the Righteous запланирован на июнь 2021 года.

Напомним, российская студия Owlcat Games наиболее известна созданием ролевой игры Pathfinder: Kingmaker. Разработкой проекта также занимался известный геймдизайнер Крис Авеллон.

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