Абакан, , 11:26 — REGNUM Комиссия по ЧС Хакасии обсудила оперативную санитарную обстановку в регионе. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 февраля в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

По словам главы регионального управления Роспотребнадзора Татьяны Романовой, из-за неблагополучной ситуации по коронавирусу в мире в Хакасии продолжается выполнение комплекса противоэпидемических мероприятий.

В аэропорту Абакана усилен санитарно-карантинный контроль. Сотрудники и медперсонал прошли дополнительное обучение.

Стационары, учреждения скорой медицинской помощи, поликлиники готовы к приёму больных, заверили в управлении, добавив, что запас расходных материалов для отбора проб биоматериала имеется. Нет недостатка в противовирусных препаратах, дезинфицирующих средствах и средствах индивидуальной защиты.

Всех прибывших из-за границы дополнительно проверяют с помощью тепловизоров. С начала 2020 года досмотрено порядка 800 человек. Заболеваний коронавирусной инфекцией или другими острыми респираторными вирусами среди прибывших не выявлено, подчеркнули в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, проверку на коронавирус в Хабаровском крае прошли более 600 человек.