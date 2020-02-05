Ивдель, Свердловская область, , 11:26 — REGNUM Заболевшая в горах на севере Свердловской области 37-летняя туристка уже передана медикам. Об этом сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

Её отвезли с базы Ильича в посёлок Северный и передали медикам. А те уже доставили её в больницу Ивделя.

Как сообщало ИА REGNUM, сигнал тревоги поступил спасателям днём 4 февраля. У женщины сутки держалась высокая температура. Чтобы добраться до базы, сотрудники МЧС преодолели на снегоходах 190 км. Утром 5 февраля они добрались до базы.

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