Новочеркасск, Ростовская область, , 11:24 — REGNUM В Новочеркасске (Ростовская область) может появиться приют для собак. С такой инициативой выступили представители зоозащитной организации и компании, занимающейся отловом и содержанием бездомных собак, сообщили ИА REGNUM в администрации муниципалитета.

«Это хорошая перспективная идея, которую я готов поддержать. На улицах Новочеркасска не должно остаться бездомных животных, однако решать вопрос необходимо гуманными методами», — отметил и. о. сити-менеджера Новочеркасска Юрий Лысенко.

На улицах Новочеркасска в настоящее время обитают почти 1,2 тыс. бездомных собак. Специалисты компании «Орбита» за месяц стерилизовали и поместили в приют в станице Грушевской 64 животных. Через десять дней с момента отлова собак их необходимо вернуть в места обитания.