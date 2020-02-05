Пермь, , 11:24 — REGNUM В Перми в борьбе с незаконной расклейкой рекламы используют автодозвон. С начала 2020 года административно-техническая инспекция поставила на автодозвон 3936 номеров нарушителей благоустройства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Система автодозвона признана действенной и эффективной мерой. Так, за январь в инспекцию обратились около 150 нарушителей с заявлением о снятии их абонентских номеров с системы автодозвона. Силами различных организаций и балансодержателей устранили более 1,5 тыс. нарушений. Нарушители допустили размещение объявлений, указателей, афиш, агитматериалов.

Стоит отметить, специалисты-инспекторы фотографируют незаконно размещенные объявления и направляют снимки в службу по автоинформированию. Она, в свою очередь, подключает абонента, чей номер телефона указан в объявлении, к автодозвону. Ежедневно с разной временной периодичностью абонента информируют об административном правонарушении и о выходе из сложившейся ситуации.