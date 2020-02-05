Москва, , 11:22 — REGNUM Председатель МКА, адвокат, телеведущая Виктория Данильченко сомневается в адекватности инициативы по ужесточению наказания для работодателей за невыплату зарплат. В комментарии корреспонденту ИА REGNUM она отметила:

«Судя по суммам долгов работодателей, накопившимся за истекший год, можно сказать, что проблема, действительно, масштабная. Но предложенные меры, на мой взгляд, слишком суровы. Гораздо более серьезные преступления по нашему законодательству наказываются более мягко. И все же меры реагирования по случаям невыплаты заработной платы должны быть проработаны более детально, чем в настоящий момент.

К примеру, Пенсионный фонд РФ и налоговая служба могли бы отслеживать своевременность выплат по зарплатным начислениям. Да и сами работники должны не бояться обращаться с жалобами в Трудовую инспекцию и отстаивать свои права».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее об инициативе наказывать десятью годами тюрьмы в тех случаях, когда невыплата зарплаты привела к тяжёлым последствиям, сообщили «Известия» со ссылкой на поручение, данное правительственной комиссией Следственному комитету и МВД. Речь идёт о возможности признания зарплатных невыплат преступлением средней тяжести, а не небольшой, как сейчас.

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