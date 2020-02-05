Улан-Удэ, , 11:24 — REGNUM Три лётчика из Китая, которые прибыли в составе группы обучения на завод в Улан-Уде, госпитализированы с фарингитом. Об этом 5 февраля сообщили в Роспотребнадзоре республики.

«Они (три китайских лётчика — ред.) прибыли в составе группы для обучения на авиационный завод (У-УАЗ) 31 января рейсом Пекин — Иркутск. В настоящее время им выставлен диагноз «острый фарингит», — приводит РИА Новости слова представительницы республиканского Роспотребнадзора.

Также она рассказала, что в настоящее время анализы госпитализированных лётчиков из Китая направлены в Новосибирск на наличие коронавируса, что является в настоящий момент необходимой процедурой.

Кроме этого, представитель ведомства отметила, что остальные девять человек, входящие в состав данной группы, в настоящее время находятся под наблюдением медиков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Джон Маккензи обвинил власти КНР в том, что они недостаточно быстро на начальном этапе давали сообщения о новых случаях заболевания новой коронавирусной инфекцией в китайском городе Ухань.