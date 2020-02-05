Хабаровск, , 11:16 — REGNUM Более 600 человек в Хабаровском крае с момента начала эпидемии коронавируса в Китае прошли проверку на выявление опасной болезни, — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Проверку на коронавирус прошли прибывающие в Хабаровск граждане КНР. Российские туристы, вернувшиеся из Китая и других стран АТР. Проверку проходили туристы, вернувшиеся досрочно с острова Хайнань, жители РФ, возвращавшиеся через пункт пропуска через границу Покровка — Жаохэ.

Как сообщало ИА REGNUM, под Хабаровском создается карантинный пункт для пациентов, у которых заподозрен коронавирус.