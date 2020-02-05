Оренбург, , 11:13 — REGNUM В Оренбургской области в 2020 году на приведение в порядок захоронений солдат Великой Отечественной войны выделяется более 4 млн рублей. Обустройство воинских могил финансируется за счет федеральной субсидии и средств областного бюджета, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора Оренбуржья.

В конце 2019 года министерство региональной и информационной политики Оренбургской области заключило соглашение с Министерством обороны России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Оренбургской области. Субсидия представляется на условиях софинансирования мероприятий: 75% — федеральные средства, а 25% — областные. В 2020 году на обустройство захоронений выделяют 4 млн 247,8 тыс. рублей.

Стоит отметить, на территории Оренбургской области находится 66 воинских захоронений периода Великой Отечественной войны. Сейчас перечень уточняется, с учетом захороненных в регионе останков погибших воинов, обнаруженных в ходе экспедиций добровольцами поискового движения России.