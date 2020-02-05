Владивосток, , 11:12 — REGNUM В среду, 5 февраля, в Приморье, на трёх пунктах пропуска через границ с Китаем, проведена очередная операция по эвакуации российских граждан из КНР, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

Читайте также: В Тюмень на карантин по коронавирусу доставили первых 80 человек

Всего в среду линию государственной границы пересекли 19 граждан России, пожелавших вернуться на родину из-за угрозы заражения коронавирусом, эпидемия которого охватила Китай. Начиная с 6 февраля вернуться в Россию можно через пункты пропуска в Краскино и Пограничный.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюмень, самолетами военно-космических сил России доставлены первые 80 россиян, эвакуированных из Уханя.