Смоленск, , 11:10 — REGNUM Жительница Смоленской области, задолжавшая своим детям 250 тыс. рублей, три месяца проведёт в колонии-поселении, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов 5 февраля.

Женщина не платила алименты на содержание своих маленьких детей — сына и дочери. Не помогло и решение суда, обязавшее женщину выплачивать детям ежемесячно треть от всех видов заработка, — она его не выполняла. Позже её лишили родительских прав, а сумма долга составила более 250 тыс. рублей.

«В рамках исполнительного производства установлено, что женщина длительное время отсутствовала не только по адресу временной регистрации, но и по адресу фактического проживания. Кроме того, должница на контакт с представителем ведомства не шла и уже дважды была привлечена к ответственности. Женщине были назначены обязательные, а затем и исправительные работы. Однако к отбыванию наказания гражданка так не приступила и предупреждения об уголовной ответственности игнорировала», — сообщили в службе приставов.

В результате в отношении женщины было возбуждено уголовное дело о невыплате алиментов. Суд приговорил её к лишению свободы на три месяца с отбыванием наказания в колонии-поселения. Как отметили в УФССП, уголовное наказание не освобождает от уплаты алиментов — она по-прежнему остаётся должницей.