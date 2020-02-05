Хабаровск, , 11:08 — REGNUM На карантин по ОРВИи гриппу закрылись более 100 классов в школах Хабаровска, 26 групп в детских садах, — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минобразования региона.

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Полностью закрылись на карантин 2 детских сада и 3 школы. Заболеваемость в регионе ниже эпидпорога всего на 10%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае растет заболеваемость ОРВИ. За неделю в больницы обратились 4590 человек, из них 3302 дети.