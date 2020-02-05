Ростов-на-Дону, , 11:07 — REGNUM В Ростовской области образовательным учреждениям рекомендовали отказаться от массовых мероприятий. Об этом сообщил главный санитарный врач Донского региона Евгений Ковалев.

По словам специалиста, введение ограничений поможет избежать дальнейшего роста заболеваемости гриппом и ОРВИ на Дону, пишет ГТРК «Дон-ТР».

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Ростовской области достигнуты эпидемиологические показатели по ОРВИ. Всего в период с 27 января по 2 февраля 2020 года в регионе вирусную инфекцию подхватили более 20,1 тыс. человек. При этом глава донского минздрава на фоне распространения коронавируса из Китая призвала не создавать ажиотажа с медицинскими масками и препаратами ОРВИ.

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