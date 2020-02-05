Ашхабад, , 11:04 — REGNUM Президент Гурбангулы Бердымухамедов во время посещения международного ахалтекинского конноспортивного комплекса поручил чиновникам правительства Туркмении безотлагательно приступить к подготовке к масштабному празднованию Дня туркменского скакуна. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«В год 25-летия постоянного нейтралитета Туркмении и 10-летия создания международной ассоциации ахалтекинского коневодства торжества, организуемые в честь праздника туркменского скакуна, должны стать особыми событиями», — подчеркнул он.

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Также президент Бердымухамедов отметил необходимость «продолжать предпринимать последовательные шаги по приумножению мировой славы «небесных» коней».

»Среди национальных ценностей, созданных туркменским народом, внесшим весомую лепту в развитие мировой культуры, ахалтекинским скакунам отводится важное место», — подытожил туркменский лидер.

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