Махачкала, , 11:06 — REGNUM Житель Дагестана предстанет перед судом за то, что похитил девушку, на которой хотел жениться. Ему также вменяется в вину причинение тяжкого вреда здоровью двоюродного брата потерпевшей, сообщили ИА REGNUM 5 февраля в пресс-службе прокуратуры республики.

Установлено, что в 2017 году в Махачкале обвиняемый и трое его родственников насильно схватили и посадили в машину уроженку Гергебильского района Дагестана, причинив этим ей телесные повреждения. Затем злоумышленники отвезли девушку в заранее арендованный частный дом.

Похититель завел потерпевшую во двор дома, где незаконно удерживал ее. Однако через несколько часов девушка сумела сбежать и обратилась за помощью.

«В последующем, обвиняемый на почве сложившихся личных неприязненных отношений произвел из незаконно хранимого пистолета два выстрела в двоюродного брата потерпевшей причинив повреждения, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью», — рассказали в надзором ведомстве.

Фигурантку предъявлено обвинение в похищении человека, причинении тяжкого вреда здоровью человека и незаконном обороте оружия. Уголовное дело направлено в Советский районный суд Махачкалы. Против других соучастников похищения ранее были вынесены обвинительные приговоры.