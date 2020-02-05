Симферополь, , 11:05 — REGNUM Из-за нехватки воды в водохранилищах в Симферополе будут подавать воду по графикам в частные и многоквартирные жилые дома. Об этом 5 февраля журналистам заявила глава администрации крымской столицы Елена Проценко.

«Мы находимся на пике маловодного года, мы должны максимально рационально использовать имеющиеся водные ресурсы, поэтому будет введено ограничение подачи воды. Это коснётся всех: и частного сектора, и многоквартирных жилых домов, кроме социально значимых объектов», — уточнила Проценко.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Госкомводхоза РК, ежесуточно Симферополь потребляет от 140 до 150 тысяч кубометров воды. Аянское водохранилище сейчас наполнено примерно на 700 тыс. кубометров при полной наполняемости в 3 млн кубометров, Симферопольское водохранилище — на 11,7 млн кубометров при наполняемости 35 млн, Партизанское водохранилище — на 11,4 млн.

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