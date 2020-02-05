Екатеринбург, , 11:04 — REGNUM В ходе ожидаемого в 2021 году благоустройства дендрария УПИ в Екатеринбурге будет вырублено 150 деревьев. Об этом написал общественник Дмитрий Москвин в Facebook.

Москвин проанализировал проект благоустройства дендропарка и выявил, что в результате работ может пострадать флора дендрария. Власти же могут предъявить результаты голосования за проект для обоснования своих замыслов — «прозрачно намекая, что внимательнее смотреть надо было», — считает общественник.

Также эксперт предположил, что сами итоги голосования были сфальсифицированы — цифра в 100 тысяч проголосовавших за дендрарий выглядит странной, считает Москвин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в мэрии Екатеринбурга признались, что не верифицировали голосующих за территорию для благоустройства. Для голосование нужно было лишь предъявить адрес электронной почты.

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