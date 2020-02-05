Ташкент, , 11:00 — REGNUM Узбекистан занял четвертое место в рейтинге стран с самой быстроразвивающейся индустрией туризма, сообщили в пресс-службе государственного комитета республики по развитию туризма.

Рейтинг составлен Всемирной туристической организацией при ООН (UNWTO). Среди стран СНГ в топ-20 также вошли Казахстана (17-е место) и Азербайджан (20-е место).

В первую тройку входят Мяьнма с показателем роста в 40,2%, Пуэрто-Рико — 31,2%, и Иран — 27,9%. По абсолютным показателям первое место занимает Франция, которую посетили в 2019 году 90 млн туристов.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2019 года Узбекистан посетили 6,7 млн туристов. В 2020 году этот показатель планируется увеличить до 7,5 млн человек, а в 2022 году — до 10 млн.

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