Белгород, , 11:01 — REGNUM Пандомат для сбора пластиковой и алюминиевой тары установили в восточной части Белгорода, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Устройство способно вмещать две тысячи единиц бутылок и банок.

По данным регионального оператора по обращению с ТКО, главная особенность этого аппарата — его корпус изготовлен на белгородском заводе. За каждую сданную тару можно получить купон на покупку экологичной бытовой химии. Одна бутылка или банка равна 1% скидки. Пандомат установлен на парковочном пространстве торгового центра на проспекте Богдана Хмельницкого, 164.

Средства от сдачи вторсырья также перечисляют для оказание помощи детям в региональную общественную организацию «Святое Белогорье против детского рака».

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