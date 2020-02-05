Якутск, , 11:01 — REGNUM Чипировать домашних животных начнут в Якутии уже с 15 февраля 2020 года. В республике существенно увеличили финансирование на решение проблемы безнадзорных животных, — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Зампред правительства Якутии Денис Белозеров сообщил, что вся нормативно-правовая база для чипирования уже создана. Маркировать планируется всех животных, домашних и безнадзорных, поскольку каждая бродячая собака когда-то принадлежала человеку. Чипирование позволит определить нерадивых владельцев. В 2019 году на решение проблем безнадзорных животных в Якутии было выделено 17 млн рублей, в 2020 году сумма увеличена до 87 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о чипировании животных одобрили в правительстве РФ.