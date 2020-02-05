Симферополь, , 10:59 — REGNUM Симферополь обеспечен водой максимум на 100 дней — ситуация очень напряжённая. Об этом 5 февраля на совещании в администрации города заявил глава Госкомводхоза Крыма Игорь Вайль.

«Сложилась не чрезвычайная, но очень напряжённая ситуация с наполнением водохранилищ. Если сравнивать с прошлым годом, на хватает порядка 25−28 млн кубических метров воды», — отметил специалист.

По его словам, ежесуточно Симферополь потребляет от 140 до 150 тысяч кубометров воды.

«При таком расходе и таких осадках у нас запасов хватит где-то на 90−100 дней», — добавил Вайль.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Госкомводхозае РК сообщили, что Аянское водохранилище сейчас наполнено примерно на 700 тыс кубометров при полной наполняемости в 3 млн кубометров, Симферопольское водохранилище — на 11,7 млн кубометров при наполняемости 35 млн, Партизанское водохранилище — на 11,4 млн.

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