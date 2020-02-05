Кейптаун, , 10:55 — REGNUM Верховный суд Питермарицбурга выдал ордер на арест бывшего президента ЮАР Джейкоба Зумы после того, как он пропустил запланированное судебное заседание. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на свои источники.

По словам его адвокатов, Зума, обвиняемый в ряде преступлений, включая коррупцию, рэкет и отмывание денег, не смог присутствовать на предварительном слушании из-за плохого состояния здоровья.

Со своей стороны, государственный прокурор Билли Даунер, выступая за ордер, заявил, что суду необходимо выяснить состояние здоровья Зумы с помощью специального расследования.

В прокуратуре утверждали, что приобщение к материалам дела его «справки о болезни» недопустимо, потому что дата в ней, предположительно, была изменена. Ордер, выданный судьей Дхай Пиллай 4 февраля, вступит в силу только в том случае, если суд установит, что Зума дал ложные показания о своем здоровье или не явился в суд 6 мая.

Напомним, что Зуме были предъявлены обвинения в коррупции, связанной со сделкой с оружием в 1990-х годах. Он обвиняется в принятии 783 незаконных платежей от французской оружейной компании Thales через своего бывшего финансового советника Шабира Шаика, который был ранее осужден за те же преступления.

Зума, однако, отрицает предъявленные ему обвинения.