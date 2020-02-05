Бухара, Узбекистан, , 10:40 — REGNUM 11 руководителей УВД Бухарской области лишились своих должностей по итогам визита главы МВД Узбекистана Пулата Бобожонова, сообщили 4 февраля в пресс-службе министерства.

4 февраля в УВД Бухарской области прошло совещание с участием министра внутренних дел Узбекистана. Бобожонов раскритиковал руководство местного УВД за плохое взаимодействие с другими правоохранительными органами и общественностью.

Во время встречи министр освободил от должности начальника и главу следственного отдела ОВД Каракульского района, заместителя начальника ОВД Бухарского района и главу отдела пробации УВД Бухарской области, а также еще семь должностных лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 декабря президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что глава МВД республики Пулат Бобожонов будет нести личную ответственность за снижение преступности среди молодежи.