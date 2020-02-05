Гилфорд, Великобритания, , 10:18 — REGNUM В игре-конструкторе Dreams появится полноценная сюжетная кампания. Об этом разработчики из Media Molecule рассказали на своём сайте 4 февраля.

Кампания будет называться Art's Dream. В ней игроки будут путешествовать по снам и воспоминаниям джазового музыканта Арта.

Полноценный релиз Dreams состоится на PS4 14 февраля 2020 года. Сейчас игра доступна в «раннем доступе».

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