Москва, , 10:16 — REGNUM Почти каждый второй житель России (49%) готов сделать прививку против коронавируса: 21% — «однозначно за», 29% — «скорее да». Таковы результаты опроса рекрутингового агентства Superjob.ru.

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Не хотят делать прививку 50% граждан РФ: скорее против вакцинации от коронавируса 32%, однозначно против — 18%. Неделю назад число однозначно согласных на прививку: было 46%.

Только 6% руководителей российских компаний принимают меры по борьбе с коронавирусом — в основном проводят разъяснительную работу, закупают одноразовые и если будет нужно, переведут сотрудников на удаленную работу.

Опрос проведен: 3—4 февраля 2020 года в 317 населенных пунктов во всех округах России. Опрошены 1600 респондентов старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время вакцины от коронавируса нет. Но в России и ряде стран уже начаты научные разработки.

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