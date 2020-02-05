Нур-Султан, , 10:05 — REGNUM Правительство Казахстана выделило 3,5 млрд тенге ($9,2 млн) на предотвращение распространения коронавируса в республике. Об этом 5 февраля заявил журналистам первый заместитель премьер-министра республики Алихан Смаилов в парламенте.

По его словам, средства были выделены из правительственного резерва. Деньги планируется направить на покупку медикаментов, масок, тепловизоров и других дополнительных средств защиты. Распределением средств займется министерство здравоохранения республики, добавил Смаилов.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января заместитель премьер-министра Казахстана Бердибек Сапарбаев заявил, что на закупку медицинских масок и других защитных средств от вируса выделят 1,5 млрд тенге ($4 млн).

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