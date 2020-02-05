Ульяновск, , 09:59 — REGNUM В Ульяновской области усиливают противоэпидемические мероприятия, в центре повышенного внимания — образовательные учреждения. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

По итогам региональной санитарно-противоэпидемической комиссии принято решение о закрытии школ по 10 февраля, но при этом учебный процесс продолжился: школьники получают домашнее задание и обучаются дистанционно. В министерстве здравоохранения региона отмечают, что всех учебных заведениях будут организованы дополнительные дезинфекционные мероприятия.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил усилить противоэпидемические мероприятия в детсадах, средних специальных и высших учебных заведениях. Он также акцентировал внимание на усилении контроля за наличием лекарств в больницах и аптеках, их ценовой политике.

«Принято решение о выделении финансирования на закупку дополнительных средств индивидуальной защиты и необходимого оборудования для медработников», — сказал Сергей Морозов.

По данным минздрава, в Ульяновской области с 27 января по 2 февраля ОРВИ заболели 10 177 человек, что выше эпидемического порога в 1,33 раза. Грипп диагностирован у 74 заболевших.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе введён запрет на проведение массовых мероприятий.

Напомним, в регионах страны предпринимаю меры для того, чтобы быть готовым к масштабному распространению коронавируса. 4 февраля Роспотребнадзор сообщил, что на территории России были выявлены только два случая заболевания коронавирусом. Ранее замминистра здравоохранения России Сергей Краевой заявил, что из-за отсутствия штамма коронавируса вакцину от него должным образом протестировать не получится.

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