Оренбург, , 09:55 — REGNUM В Оренбурге по факту схода снежной массы с кровли многоэтажного жилого дома на дошкольника проводится доследственняа проверка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Оренбургской области.

По данным ведомства, несчастный случай произошел днем 4 февраля. Трехлетний мальчик с бабушкой шел вдоль многоэтажного жилого дома № 86 по ул. Восточной. На ребенка и женщину с кровли здания упала снежная масса. Бабушка вызвала скорую помощь.

В результате схода снега у женщины кровоподтеки лица, у ее внука — травма головы. Ребенок доставлен в больницу.

Следователи в рамках проверки изъяли документы в обслуживающей организации, проводится опрос очевидцев происшествия. Для определения характера повреждений и тяжести вреда назначат ряд экспертиз.

«Следствием будет дана оценка действиям (бездействиям) должностных лиц управляющей компании ООО «ЖЭУ-Ремстройсервис», ответственных за уборку снега с крыши многоквартирного дома по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — отметила старший помощник руководителя СУ СКР по Оренбургской области Анжелика Линькова.

Напомним, ранее об организации проверки по факту травмирования ребенка заявила областная прокуратура. Ссылаясь на предварительные данные, ведомство указало, что мальчику пять лет. Впоследствии СУ СКР по региону уточнило возраст ребенка. Травмированному мальчику три года.

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