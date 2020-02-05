Москва, 5 февраля 2020, 09:52 — REGNUM Сотрудники Роскачества проверили «суперфуды» (продукты, которым приписывают большое количество полезных свойств) и выяснили, что эти наименования являются маркетинговым ходом, говорится в сообщении организации.
К таким продуктам относятся в том числе чиа, годжи, асаи, киноа и спирулина. Само название суперфуд, отметили в Роскачестве, является маркетинговым ходом.
По словам экспертов, для сохранения хорошей формы и поддержания здоровья необходимо употреблять разнообразное и сбалансированное питание с учетом особенностей организма.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Роскачестве напомнили, что все просроченные продукты питания необходимо утилизировать, поскольку они становятся опасными для здоровья.
Так, в продуктах с истекающим сроком годности размножаются патогенные микроорганизмы.
Читайте подробнее: В Роскачестве объяснили, чем опасны просроченные продукты