Москва, , 09:52 — REGNUM Сотрудники Роскачества проверили «суперфуды» (продукты, которым приписывают большое количество полезных свойств) и выяснили, что эти наименования являются маркетинговым ходом, говорится в сообщении организации.

К таким продуктам относятся в том числе чиа, годжи, асаи, киноа и спирулина. Само название суперфуд, отметили в Роскачестве, является маркетинговым ходом.

По словам экспертов, для сохранения хорошей формы и поддержания здоровья необходимо употреблять разнообразное и сбалансированное питание с учетом особенностей организма.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Роскачестве напомнили, что все просроченные продукты питания необходимо утилизировать, поскольку они становятся опасными для здоровья.

Так, в продуктах с истекающим сроком годности размножаются патогенные микроорганизмы.

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