Сингапур, , 09:42 — REGNUM Посольство Индонезии в Сингапуре подтвердило, что 44-летний гражданин Индонезии заразился коронавирусом, сообщает Sindonews.

«Гражданин Индонезии, у которого подтвердили коронавирус, работает в Сингапуре», — говорится в сообщении посольства Индонезии.

Издание отмечает, что заразившийся гражданин Индонезии не совершал поездок в Китай.

Посольство Индонезии в Сингапуре продолжает координировать свои действия с соответствующими органами власти.

По этому случаю посольство Индонезии также обратилось к гражданам страны в Сингапуре.

«Мы призываем всех граждан Индонезии, проживающих в Сингапуре, сохранять бдительность, поддерживать состояние здоровья, а также прислушиваться к призыву правительства Сингапура», — говорится в заявлении посольства.

Напомним, в Сингапуре выявлено шесть случаев заражения коронавирусом. Заболевание, выявленное у гражданина Индонезии, стало первым локальным случаем передачи коронавируса.