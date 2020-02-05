Владикавказ, , 09:44 — REGNUM В Северной Осетии установили личности двух злоумышленников, напавших на журналиста Дэвида Мамедова. Ими оказались местные добровольцы, помогающие полиции искать закладчиков наркотиков, сообщили ИА REGNUM 5 февраля в региональном отделении Союза журналистов России.

Напомним, 1 февраля во Владикавказе Мамедова остановили неизвестные, силой усадили в автомобиль, после чего предъявили какие-то документы, которых он, по его словам, не успел разглядеть. Затем они обыскали журналиста, а также проверили его телефон. Не найдя ничего, отпустили, пригрозив задержать в дальнейшем. При этом злоумышленники заявили Мамедову, что такие, как он, и являются распространителями запрещенных веществ.

«Нападавшие на Дэвида Мамедова задержаны. Журналист их опознал. Выяснилось, что это добровольцы, которые ведут поиски закладчиков наркотиков, помогая полиции. Один из задержанных — житель села Фарн Правобережного района, другой — житель поселка Заводского», — сказано в сообщении.

Отмечается, что задержанные извинились перед Мамедовым. Свои действия они объяснили тем, что он показался им подозрительным. Журналист принял извинения и отозвал заявление из полиции.

Читайте ранее в этом сюжете: Раненая в Сирии журналистка RT Вафа Шабруни доставлена в Санкт-Петербург