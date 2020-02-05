Рязань, , 09:41 — REGNUM Дополнительные рейсы для студентов планируют запустить в Рязани. Количество общественного транспорта просят увеличить в районе Рязанского государственного радиотехнического университета в часы пик, чтобы учащиеся могли свободно добираться до вуза, сообщает пресс-служба городской администрации.

Введение дополнительных автобусов обсудили представители вуза и профкома на встрече с руководителем управления транспорта Андреем Михно. Транспорт необходим в утренние, обеденные и вечерние часы в районы Приокского, Канищево и Дашково-Песочня, где проживает большинство студентов.

Не помешает дополнительный транспорт в район Кального, где расположены общежития вуза, чтобы студенты успевали на учёбу утром. В мэрии пообещали организовать два рейса, один коммерческий и один муниципальный, и разместить на них специальные логотипы.

График движения будут прорабатывать.