Вашингтон, , 09:46 — REGNUM Распространение в США СПИДа будет остановлено до конца десятилетия. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в ходе выступления перед Сенатом и Палатой представителей Конгресса США с ежегодным посланием «О положении страны».

«К концу десятилетия мы искореним эпидемию СПИДа в Америке», — сказал американский лидер.

Он пояснил, что ранее Белый дом запустил новые амбициозные инициативы, которые помогут лечить население от заболеваний почек, болезни Альцгеймера, психических недугов и рака. В предыдущем обращении к Конгрессу Трамп объявлял о запуске инициативы, призванной остановить распространение в стране ВИЧ и детских онкологических заболеваний к 2030 году.

Согласно программе, пять лет специалисты будут работать в 20 штатах, лидирующих по ВИЧ-инфекции, а затем переключатся на остальные регионы страны.

По данным американских властей, ежегодно в стране примерно 40 тыс. человек заражаются ВИЧ. От рака скончались в 2019 году более 600 тыс. человек.

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