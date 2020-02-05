Сорочинск, Оренбургская область, , 09:32 — REGNUM В Сорочинске Оренбургской области вынесен приговор в отношении группы местных жителей, которые признаны виновными в покушении на особо крупное мошенничество, одному злоумышленнику инкриминирована подделка документа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

Установлено, что в 2018—2019 годах группа мошенников обманула должностных лиц МКУ «МФЦ» Сорочинска, Управления Росреестра по Оренбургской области и городской администрации. Предоставив фиктивные документы, злоумышленники пытались похитить земельный участок стоимостью более 5 млн рублей, находящийся в госсобственности. Кроме того, бы подделан документ, дающий право на приобретение земли в собственность.

Суд приговорил назначил наказание от года и восьми месяцев до двух лет и дух месяцев в зависимости от роли фигуристов уголовного дела в совершении преступления. Приговор суда законную силу не вступил.