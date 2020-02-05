Сеул, , 09:33 — REGNUM Для борьбы с новой коронавирусной инфекцией Южной Кореей будет выделено триллиона вон (примерно 2,8 миллиарда долларов) из средств резервных фондов. Об этом 5 февраля рассказал главный представитель Демократической партии депутат Хон Ик Пхё.

«Доступный резервный фонд составляет 3,4 триллиона вон, из них на целевое использование выделяется 2 триллиона… средства планируется быстро и активно использовать там, где это будет необходимо», — заявил он на пресс-конференции по итогам совещания правящей в Южной Корее Демократической партии с правительством и президентской администрацией.

Также Хон Ик Пхё отметил, что данные средства будут использованы не только на меры по предотвращению коронавирусной инфекции и на проведение карантинных досмотров, но также и на компенсацию разного вида ущерба, возникшего из-за эпидемии.

Кроме этого, главный представитель Демократической партии добавил, что на совещании также обсуждались вопросы влияния коронавирусной инфекции на работы производства Южной Кореи и в целом на экономическую сферу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в китайском городя Тяньцзинь, расположенном на севере страны, зафиксирован первый летальный исход от пневмонии нового типа, вызываемой коронавирусом 2019-bCoV.