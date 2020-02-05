Чита, , 09:30 — REGNUM В Забайкальском крае сформированного запаса овощей и фруктов хватит в среднем на две недели. Такие данные сообщает сегодня, 5 февраля, пресс-служба забайкальского края со ссылкой на данные ситуационного центра по коронавирусу.

«Наша задача — оказать в поддержку торговым сетям для заключения контрактов с поставщиками из Новосибирска, Иркутска, Средней Азии. Мы договорились о том, чтобы оперативно реагировать, поддерживать поставку, помогать в организации железнодорожных перевозок», — пояснил министр экономического развития Александр Бардалеев.

По словам руководителя территориального органа Росздравнадзора Гаянэ Варосян, также ведомство контролирует цены на важные лекарственные препараты.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Забайкалье стало одним из двух регионов, в которых выявили граждан Китая с подтверждённым коронавирусом. После этого известия в аптеках региона возник ажиотаж: есть сведения о том, что граждане одновременно приобретали до пяти тысяч масок.

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