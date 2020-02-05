Кампала, , 09:31 — REGNUM Президент Уганды Йовери Мусевени заявил, что кончина бывшего президента Кении Дэниэла арапа Мои является «большой потерей для континента». Об этом Мусевени написал на своей странице в Facebook.

В свой публикации он также подчеркнул, что Мои был «истинным панафриканцем».

«Он был настоящим панафриканцем, тесно сотрудничавшим с массами. Он также был глубоко верующим человеком», — сообщил лидер Уганды.

Напомним, что панафриканизм — идейно-политическое движение, ставившее своей первоначальной целью объединение африканцев в борьбе против расовой дискриминации и постепенно превратившееся в движение за политическую независимость, экономическое освобождение и единство народов Африки.

Как передавало ИА REGNUM, Мои скончался во вторник, 4 февраля, на 96-м году жизни.

Соболезнования в связи с кончиной Мои также выразил лидер Танзании Джон Магуфули, заявив, что экс-президента Кении будут помнить за «возрождение Восточноафриканского сообщества», региональной организации, в которую входят шесть стран, включая Уганду.

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