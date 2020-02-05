Санкт-Петербург, , 09:33 — REGNUM От резкого минуса, который пришел в город на Неве в ночь на 5 февраля, ко второй половине дня ожидается потепление и небольшой снег. Об этом сообщает ведущий специалист Центра погода ФОБОС Михаил Леус.

Река Мойка Дарья Драй © ИА REGNUM

В ночь на среду столбик термометра опустился до рекордных показателей этой зимы — минус 10 градусов, однако мороз будет не долго радовать горожан, уже ко второй половине дня на погоду начнёт оказывать воздействие приближающийся с запада тёплый атмосферный фронт.

«В такой ситуации в городе облачно с прояснениями, во второй половине дня время от времени будет кружить небольшой снег», — отмечает специалист.

Температура воздуха в течение дня будет варьироваться от минус 1 до минус 3 градусов в городе, а в Ленинградской области от 0 до минус 5 градусов, на востоке Ленобласти до −5… −10°. На дорогах ожидается гололедица.

Также в регионе будет дуть ветер северо-западный, западный 5−10 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 753 мм рт. ст., что ниже нормы.

По данным Гидрометцентра на 09:30 мск, в Петербурге минус 7,9 градуса, легкий северо-западный ветер, влажность 89%.