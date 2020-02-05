Париж, , 09:23 — REGNUM Бывшая чемпионка по фигурному катанию Сару Абитболь встретится на этой неделе с первой леди Франции Брижит Макрон, чтобы обсудить книгу под названием «Долгое молчание» («Un si long silence»), в которой она обвиняет своего бывшего тренера Жиля Бейера в изнасиловании, когда ей было 15 лет, передает BFM TV.

Сара Абитболь отправила свою книгу Брижит Макрон, сказав, что хочет рассказать ей свою историю.

С 2017 года первая леди Франции «строит свою повестку дня на письмах и просьбах французов». Брижит Макрон, в частности, очень интересуется вопросами, касающимися защиты детей.

Известно, что прокуратура Парижа начала расследование в отношении изнасилований и сексуальных посягательств на несовершеннолетних после того, как Сара Абитболь обвинила своего бывшего тренера Жиля Бейера.

Напомним, французская фигуристка Сара Абитболь, которой в настоящее время 44 года, неоднократно завоевывала медали чемпионатов Европы. В 2007 году бывшая фигуристка создала собственное ледовое шоу.