Тяньцзинь, Китай, , 09:21 — REGNUM В китайском городя Тяньцзинь, расположенном на севере страны, зафиксирован первый летальный исход от пневмонии нового типа, вызываемой коронавирусом 2019-bCoV. Об этом 5 февраля сообщает местный центр по контролю и предотвращению заболеваний.

По данным источника, от коронавирусной инфекции скончалась женщина в возрасте 66 лет, у которой симптомы заражения новой пневмонией были обнаружены 2 февраля.

Также уточняется, что покойная при жизни страдала сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом, и скончалась от острого коронарного синдрома.

При этом в настоящее время в Тяньцзине выявлено 69 случаев заражения новым коронавирусом, часто приводящего, как установлено, к осложнениям многих хронических заболеваний. 19 человек находятся в тяжелом состоянии и 4 выписались из больницы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в тюменском аэропорту Рощино приземлился самолёт Воздушно-космических сил России с 80 жителями России и стран СНГ на борту.